Сумщина: окупанти випустили по прикордонню майже 130 боєприпасів
Протягом 28 листопада росіяни обстріляли чотири громади Сумської області.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова: "Протягом дня росіяни випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Обстріляні були Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади".
Деталі: За його словами, ворог здійснив три мінометних обстріли Середино-Будської громади. На території громади розірвалися два артилерійські снаряди. Загалом було зафіксовано 30 "прильотів".
Після 16 год з боку Росії противник здійснив по прикордонню 60 пострілів із гранатомету та наніс автоматні і кулеметні черги. Згодом було ще 5 "прильотів" зі ствольної артилерії. В усіх випадках обійшлося без руйнувань.
Між Середино-Будською і Дружбівською громадами розірвалися 10 ворожих мін. Також обійшлося без наслідків.
У Шалигинській громаді було два "прильоти" зі ствольної артилерії по прикордонню. Без пошкоджень.
Глухівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Було 20 "прильотів", без руйнувань.