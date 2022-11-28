Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: окупанти випустили по прикордонню майже 130 боєприпасів

"Українська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 23:05
Сумщина: окупанти випустили по прикордонню майже 130 боєприпасів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY

Протягом 28 листопада росіяни обстріляли чотири громади Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: "Протягом дня росіяни випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Обстріляні були Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади".

Реклама:

Деталі: За його словами, ворог здійснив три мінометних обстріли Середино-Будської громади. На території громади розірвалися два артилерійські снаряди. Загалом було зафіксовано 30 "прильотів".

Після 16 год з боку Росії противник здійснив по прикордонню 60 пострілів із гранатомету та наніс автоматні і кулеметні черги. Згодом було ще 5 "прильотів" зі ствольної артилерії. В усіх випадках обійшлося без руйнувань.

Між Середино-Будською і Дружбівською громадами розірвалися 10 ворожих мін. Також обійшлося без наслідків.

ВІДЕО ДНЯ

У Шалигинській громаді було два "прильоти" зі ствольної артилерії по прикордонню. Без пошкоджень.

Глухівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Було 20 "прильотів", без руйнувань.

Теми: Сумська областьобстрілокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Сумська область
Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: