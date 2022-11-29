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Сумщина: оккупанты выпустили по пограничью почти 130 боеприпасов

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 00:05
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY

В течение 28 ноября россияне обстреляли четыре громады Сумской области.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "В течение дня россияне выпустили по пограничью 129 мин, снарядов и другой взрывчатки. Обстреляны были Середино-Будская, Дружбовская, Шалыгинская и Глуховская общины".

Детали: По его словам, враг совершил три минометных обстрела Середино-Будской громады. На территории громады разорвались два артиллерийских снаряда. Всего было зафиксировано 30 "прилетов".

После 16 часов со стороны России противник совершил по пограничью 60 выстрелов из гранатомета и нанес автоматные и пулеметные очереди. Впоследствии было еще 5 "прилетов" из ствольной артиллерии. Во всех случаях обошлось без разрушений.

Между Середино-Будской и Дружбовской громадами разорвались 10 вражеских мин. Также обошлось без последствий.

В Шалыгинской громаде было два "прилета" из ствольной артиллерии по пограничью. Без повреждений.

ВИДЕО ДНЯ

Глуховскую общину россияне обстреляли из ствольной артиллерии. Было 20 "прилетов", без разрушений.

Темы: Сумская областьобстрелоккупацияРосcия
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