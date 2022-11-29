Нічна атака на Дніпро: в ОВА показали наслідки ракетного удару
Вівторок, 29 листопада 2022, 11:35
28 листопада російські окупанти вдарили по Дніпру, ворожі ракети зруйнували місцеве підприємство
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова: "Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство".
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Деталі: За словами Резніченка, на місці ракетних ударів зайнялася пожежа, знищені виробничі приміщення.
Наразі служби ліквідовують наслідки обстрілу.
Оновлено о 12:30: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав наслідки нічного удару по підприємству.
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