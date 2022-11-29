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Нічна атака на Дніпро: в ОВА показали наслідки ракетного удару

"Українська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 12:35
Наслідки ракетного удару по Дніпру, фото з telegram резніченка

28 листопада російські окупанти вдарили по Дніпру, ворожі ракети зруйнували місцеве підприємство

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова: "Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство".

Деталі: За словами Резніченка, на місці ракетних ударів зайнялася пожежа, знищені виробничі приміщення.

Наразі служби ліквідовують наслідки обстрілу.

Оновлено о 12:30: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав наслідки нічного удару по підприємству.

 
 
 

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Теми: Дніпроракетний ударвійна
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