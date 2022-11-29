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Ночная атака на Днепр: в ОВА показали последствия ракетного удара

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 11:35
Ночная атака на Днепр: в ОВА показали последствия ракетного удара
Последствия ракетного удара по Днепру, фото из telegram резниченко

Вечером 28 ноября российские оккупанты ударили по Днепру, вражеские ракеты разрушили в местное предприятие.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие".

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Детали: По словам Резниченко, на месте ракетных ударов занялся пожар, уничтожены производственные помещения.

Сейчас службы ликвидируют последствия обстрела.

Обновлено в 12:30: Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко показал последствия ночного удара по предприятию.

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Темы: Днепрракетный ударвойна
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