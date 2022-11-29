Ночная атака на Днепр: в ОВА показали последствия ракетного удара
Вторник, 29 ноября 2022, 12:35
Вечером 28 ноября российские оккупанты ударили по Днепру, вражеские ракеты разрушили в местное предприятие.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь: "Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие".
Детали: По словам Резниченко, на месте ракетных ударов занялся пожар, уничтожены производственные помещения.
Сейчас службы ликвидируют последствия обстрела.
Обновлено в 12:30: Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко показал последствия ночного удара по предприятию.
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