Росіяни перебільшують свої здобутки поблизу Бахмута – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що нещодавні заяви окупантів про просування поблизу Бахмута не свідчать про неминуче оточення міста російськими військами.

Джерело: ISW

Деталі: За повідомленням інституту, геолокаційні знімки вказують, що противник, ймовірно, захопив село Озаріанівку, яке знаходиться в 15 км на південний захід від Бахмута.

Водночас, аналітики ISW наголосили, що наразі у відкритих джерелах немає жодних доказів, які б підтверджували заяви окупантів про захоплення Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля, Підгороднього та Спірного з наміром оточити Бахмут з півдня і сходу.

В інституті відзначили, що російські джерела в рамках тривалої інформаційної операції поширюють неправдиві заяви про просування навколо Бахмута, а тому нещодавні повідомлення про чергові успіхи можуть бути частиною цієї інформоперації.

Однак, запевнили в ISW, навіть якщо російським військам дійсно вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то їхні здобутки все одно не загрожують критично важливим трасам Т0513 (Бахмут-Сіверськ) та Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), які слугують для українських військових підрозділів основними наземними шляхами сполучення з містом. Існує також мережа менших сільських доріг, які з'єднують з Бахмутом через північний захід міста.

Карта боїв поблизу Бахмута Фото: ISW

Аналітики інституту відзначили, що найближчі до Бахмута російські позиції в Кліщіївці та Підгородньому ведуть безпосередньо до підготовлених українських оборонних укріплень у місті та його західних і північних селах-сателітах. Російські війська, щоб просунутися далі, повинні будуть перетнути три кілометри полів, які майже не мають прикриття і укриття, а тому, швидше за все, вони не зможуть швидко виконати це завдання.

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Таким чином, підсумували аналітики, просування російських військ навколо Бахмута протягом 27 і 28 листопада навряд чи матиме ефект на оперативному рівні та не буде швидким.

Основні висновки ISW: