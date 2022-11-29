Росіяни перебільшують свої здобутки поблизу Бахмута – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що нещодавні заяви окупантів про просування поблизу Бахмута не свідчать про неминуче оточення міста російськими військами.
Джерело: ISW
Деталі: За повідомленням інституту, геолокаційні знімки вказують, що противник, ймовірно, захопив село Озаріанівку, яке знаходиться в 15 км на південний захід від Бахмута.
Водночас, аналітики ISW наголосили, що наразі у відкритих джерелах немає жодних доказів, які б підтверджували заяви окупантів про захоплення Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля, Підгороднього та Спірного з наміром оточити Бахмут з півдня і сходу.
В інституті відзначили, що російські джерела в рамках тривалої інформаційної операції поширюють неправдиві заяви про просування навколо Бахмута, а тому нещодавні повідомлення про чергові успіхи можуть бути частиною цієї інформоперації.
Однак, запевнили в ISW, навіть якщо російським військам дійсно вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то їхні здобутки все одно не загрожують критично важливим трасам Т0513 (Бахмут-Сіверськ) та Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), які слугують для українських військових підрозділів основними наземними шляхами сполучення з містом. Існує також мережа менших сільських доріг, які з'єднують з Бахмутом через північний захід міста.
Аналітики інституту відзначили, що найближчі до Бахмута російські позиції в Кліщіївці та Підгородньому ведуть безпосередньо до підготовлених українських оборонних укріплень у місті та його західних і північних селах-сателітах. Російські війська, щоб просунутися далі, повинні будуть перетнути три кілометри полів, які майже не мають прикриття і укриття, а тому, швидше за все, вони не зможуть швидко виконати це завдання.
Таким чином, підсумували аналітики, просування російських військ навколо Бахмута протягом 27 і 28 листопада навряд чи матиме ефект на оперативному рівні та не буде швидким.
Основні висновки ISW:
- Захоплення Росією кількох невеликих сіл навколо Бахмута 27 і 28 листопада не свідчить про неминуче оточення Бахмута.
- Нещодавнє розгортання російських військ у Білорусі, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на посилення російського тренувального потенціалу та проведення інформаційної операції.
- Російські блогери піддали критиці рішення міністерства оборони РФ про введення жорстких митних обмежень на імпорт товарів подвійного призначення, що свідчить про триваюче і повсюдне невдоволення веденням Росією війни в Україні.
- Російські війська, ймовірно, готуються до нової хвилі ракетних ударів по Україні наступного тижня, але така підготовка, ймовірно, має на меті зберегти нещодавній темп ударів, а не збільшити його.
- Війська РФ продовжують докладати зусиль для захисту від українських контрнаступальних операцій навколо Сватового, оскільки російські джерела повідомили, що українські війська продовжують контрнаступ на захід від Кремінної.
- Російські війська досягли незначних успіхів на південь від Бахмута.
- Російські війська продовжували зміцнювати позиції та встановлювати заходи безпеки на сході Херсонської області.
- Українські війська продовжували наносити удари по російським військовим об'єктам та вздовж критично важливих логістичних ліній на півдні України.
- Росіяни продовжують стикатися з проблемами неналежної підготовки та оснащення, а також з низькими моральним духом та дисципліною, оскільки невдачі російських військових мають значні внутрішні соціальні наслідки.
- Окупаційна влада продовжувала докладати зусилля для інтеграції освітніх систем на окупованих територіях до російської системи.