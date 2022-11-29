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ЗСУ відбили атаки в районах 10 населених пунктів і збили 2 ворожі літаки – зведення

"Українська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 07:16
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ

За минулу добу Збройні сили відбили ворожі атаки на Луганщині і Донеччині, а також завдали втрат авіації окупанта.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.

Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У Генштабі наголосили, що зберігається загроза ракетних ударів окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина Буда, Нововолодимирівка, Рожковичі Сумської області.

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На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів та здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Бологівка, Кам’янка, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій та здійснив обстріли з артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії, були зафіксовані обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Ракетних ударів ворога зазнала цивільна інфраструктура міста Дніпро.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Росіяни не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

У зведенні повідомляється, що на тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. У населеному пункті Білокуракине ворог вивозить урожай та техніку з місцевих агрофірм.

На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у зв'язку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил РФ на підрозділи Росгвардії.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

Теми: ГенштабвійнаУкраїна
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