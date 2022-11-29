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ВСУ отбили атаки в районах 10 населенных пунктов и сбили 2 вражеских самолета – сводка

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 06:16
ВСУ отбили атаки в районах 10 населенных пунктов и сбили 2 вражеских самолета – сводка
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили вражеские атаки на Луганщине и Донетчине, а также нанесли потери авиации оккупанта.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.

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Враг нанес 9 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Генштабе отметили, что сохраняется угроза ракетных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина Буда, Нововладимировка, Рожковичи Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник держит оборону ранее занятых рубежей и совершил обстрелы из артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий и совершил обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия, были зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии соприкосновения. Ракетным ударам врага подверглась гражданская инфраструктура города Днепр.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Россияне не прекращают артиллерийских обстрелов подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

В сводке сообщается, что на временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий. В населенном пункте Белокуракино враг вывозит урожай и технику из местных агрофирм.

На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем спланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил РФ на подразделения Росгвардии.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинские защитники сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

Темы: ГенштабвойнаУкраина
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