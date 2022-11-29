Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ отбили атаки в районах 10 населенных пунктов и сбили 2 вражеских самолета – сводка

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 07:16
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили вражеские атаки на Луганщине и Донетчине, а также нанесли потери авиации оккупанта.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.

Враг нанес 9 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Генштабе отметили, что сохраняется угроза ракетных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина Буда, Нововладимировка, Рожковичи Сумской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Слобожанском направлении обстрелам из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник держит оборону ранее занятых рубежей и совершил обстрелы из артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий и совершил обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия, были зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии соприкосновения. Ракетным ударам врага подверглась гражданская инфраструктура города Днепр.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Россияне не прекращают артиллерийских обстрелов подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

В сводке сообщается, что на временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий. В населенном пункте Белокуракино враг вывозит урожай и технику из местных агрофирм.

На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем спланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил РФ на подразделения Росгвардии.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинские защитники сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

Темы: ГенштабвойнаУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы – ЦНС

Зеленская призвала Британию стать "мировым лидером справедливости"

Зеленский: До конца года Россия потеряет 100 тысяч своих военных

видеоДень ЧМ-2022: США выбили Иран, Катар вошел в историю

фотоСын Портнова выехал из Украины по поддельным документам - СМИ

НАТО усилит поддержку Украины и поможет в защите от ракетных атак - заявление министров

Все новости...
Генштаб
Россияне запретили вход на ЗАЭС работникам, которые не сотрудничают с ними
ВСУ повредили мост возле Старобогдановки, по нему россияне доставляли оружие
Генштаб: Армия РФ на трех направлениях наступает, на четырех – обороняется
Последние новости
05:56
Россияне вынуждены полагаться на плохо организованные временные формирования – ISW
04:29
Луганские коллаборанты попросили россиян снизить темпы мобилизации: большинство шахтеров уже на фронте
03:55
Основатель Alibaba покинул Китай из-за давления властей – СМИ
02:51
Оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы – ЦНС
02:05
В Чехии предлагают отключить посольство РФ от электричества, чтобы там "почувствовали вкус своих лекарств"
01:58
Оккупанты выпустили 150 боеприпасов по пограничью Сумщины
01:14
Германия передаст Украине еще 350 генераторов
00:55
Зеленская призвала Британию стать "мировым лидером справедливости"
00:15
фотоДнепропетровщина: россияне обстреляли Мировскую громаду, ранена женщина
00:14
Министр юстиции Германии: "Северный поток-2" - наш вклад в развязывание войны в Украине
Все новости...