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Українські захисники ліквідували до 20 окупантів у Сватовому – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 06:38
Українські захисники ліквідували до 20 окупантів у Сватовому – Генштаб
Ілюстративне фото GETTY

Сили оборони України вразили розташування противника в місті Сватове на Луганщині, знищено до 20 окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області".

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Деталі: За попередніми даними Генштабу, втрати ворога склали до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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