Украинские защитники ликвидировали до 20 оккупантов в Сватово – Генштаб

Силы обороны Украины поразили расположение противника в городе Сватово Луганской области, уничтожено до 20 оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области".

Детали: По предварительным данным Генштаба, потери врага составили до 20 военнослужащих погибшими и более 30 – ранеными.