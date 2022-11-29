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Украинские защитники ликвидировали до 20 оккупантов в Сватово – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 07:38
Иллюстративное фото GETTY

Силы обороны Украины поразили расположение противника в городе Сватово Луганской области, уничтожено до 20 оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области".

Детали: По предварительным данным Генштаба, потери врага составили до 20 военнослужащих погибшими и более 30 – ранеными.

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Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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