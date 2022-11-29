Украинские защитники ликвидировали до 20 оккупантов в Сватово – Генштаб
Вторник, 29 ноября 2022, 07:38
Силы обороны Украины поразили расположение противника в городе Сватово Луганской области, уничтожено до 20 оккупантов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Дословно: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области".
Детали: По предварительным данным Генштаба, потери врага составили до 20 военнослужащих погибшими и более 30 – ранеными.
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