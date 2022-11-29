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США оголосять про нову допомогу для енергосистеми України - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 07:15

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосить у вівторок про нову допомогу Україні, щоб вона була спроможною продовжувати передавати електроенергію в умовах російських атак на енергосистему країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив високопоставлений представник Держдепартаменту США, інформує агентство Reuters.

Блінкен прибув до Румунії у понеділок ввечері на зустріч з союзниками НАТО і міністрами закордонних справ країн G7.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав дипломатам НАТО, які відвідали Київ у понеділок, що трансформатори є найбільшим необхідним для відновлення елементом енергетичної інфраструктури.

Американський чиновник, який поінформував журналістів на умовах анонімності, зазначив, що Вашингтон працює з американськими комунальними службами та постачальниками обладнання, а також із європейськими країнами над пошуком обладнання, яке може допомогти відновити високовольтні станції електропередачі, пошкоджені внаслідок російських ракетних ударів.

Блінкен має намір використати зустріч нової координаційної групи з енергетики у вівторок, до якої входять країни G7 та інші держави, щоб "розповісти про те, що Сполучені Штати змогли мобілізувати, і про наші плани щодо доставки цього обладнання в Україну якнайшвидше в протягом наступних кількох тижнів", - сказав чиновник.

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Він не уточнив, у якій формі буде надано допомогу та яка її сума.

Вашингтон також закликає інші країни зробити те саме, щоб Київ міг запобігти відключенням електроенергії, які залишають мільйони людей у ​​темряві та без опалення у розпал мінусових температур, сказав чиновник.

Як повідомлялося, ЄС надасть Україні подальшу гуманітарну допомогу для того, щоб допомогти їй пройти зиму.

Теми: СШАУкраїнаенергетика
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