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США объявят о новой помощи для энергосистемы Украины - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 07:15

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявит во вторник о новой помощи Украине, чтобы она была способна продолжать передавать электроэнергию в условиях российских атак на энергосистему страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, информирует агентство Reuters.

Блинкен прибыл в Румынию в понедельник вечером на встречу с союзниками НАТО и министрами иностранных дел стран G7.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал дипломатам НАТО, посетившим Киев в понедельник, что трансформаторы являются самым необходимым для восстановления элементом энергетической инфраструктуры.

Американский чиновник, который проинформировал журналистов на условиях анонимности, отметил, что Вашингтон работает с американскими коммунальными службами и поставщиками оборудования, а также с европейскими странами над поиском оборудования, которое может помочь восстановить высоковольтные станции электропередачи, поврежденные в результате российских ракетных ударов.

Блинкен намерен использовать встречу новой координационной группы по энергетике во вторник, в которую входят страны G7 и другие государства, чтобы "рассказать о том, что Соединенные Штаты смогли мобилизовать, и о наших планах по доставке этого оборудования в Украину как можно быстрее в течение следующих нескольких недель", - сказал чиновник.

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Он не уточнил, в какой форме будет оказана помощь и какова ее сумма.

Вашингтон также призывает другие страны сделать то же самое, чтобы Киев мог предотвратить отключения электроэнергии, которые оставляют миллионы людей в темноте и без отопления в разгар минусовых температур, сказал чиновник.

Как сообщалось, ЕС предоставит Украине дальнейшую гуманитарную помощь для того, чтобы помочь ей пройти зиму.

Темы: СШАУкраинаэнергетика
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