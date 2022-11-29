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Втрати росіян на війні проти України перевалили за 88 тисяч

Євген КізіловВівторок, 29 листопада 2022, 09:16
Getty Images

Тільки за останню добу російські загарбники втратили на українській землі 480 своїх солдатів і офіцерів.

Джерело: повідомлення у Facebook Генерального штабу ЗСУ

Деталі: Усього з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого російська армія втратила біля 88 380 військових.

Також за останню добу ворог не дорахувався двох літаків, трьох танків, п'яти бойових броньованих машин, двох артилерійських систем, а також семи одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Теми: війнажертвиРосія
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