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Потери россиян на войне против Украины перевалили за 88 тысяч

Евгений КизиловВторник, 29 ноября 2022, 08:16
Потери россиян на войне против Украины перевалили за 88 тысяч
Getty Images

Только за последние сутки российские захватчики потеряли на украинской земле 480 своих солдат и офицеров.

Источник: сообщение в Facebook Генерального штаба ВСУ

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения 24 февраля российская армия потеряла около 88 380 военных.

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Также за последние сутки враг не досчитался двух самолетов, трех танков, пяти боевых бронированных машин, двух артиллерийских систем, а также семи единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Темы: войнажертвыРосcия
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