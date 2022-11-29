Потери россиян на войне против Украины перевалили за 88 тысяч

Только за последние сутки российские захватчики потеряли на украинской земле 480 своих солдат и офицеров.

Источник: сообщение в Facebook Генерального штаба ВСУ

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения 24 февраля российская армия потеряла около 88 380 военных.

Также за последние сутки враг не досчитался двух самолетов, трех танков, пяти боевых бронированных машин, двух артиллерийских систем, а также семи единиц автомобильной техники и автоцистерн.