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Британська розвідка вказала на недоліки російської моделі батальйонно-тактичних груп

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 09:28

Британська розвідка стверджує, що в останні три місяці російські війська значною мірою припинили розгортання батальйонно-тактичних груп (БТГ) в Україні, оскільки під час бойових дій високої інтенсивності вони продемонстрували певні недоліки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала, що батальйони інтегровані з повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку і (на відміну від звичайної західної практики) артилерію.

"Деякі внутрішні недоліки концепції БТГ були виявлені в ході високоінтенсивних, широкомасштабних бойових дій війни в Україні. Відносно невелика кількість бойової піхоти, що виділяється БТГ, часто виявляється недостатньою" - йдеться в огляді.

Як стверджує британська розвідка, децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості гармат. Крім того, лише деякі командири БТГ були наділені повноваженнями гнучко використовувати можливості так, як це було передбачено моделлю БТГ.

Як повідомлялося, Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і обстрілює Україну ракетами без бойової частини.

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Теми: розвідкаВелика БританіяРосіяармія
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