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Британская разведка указала на недостатки российской модели батальонно-тактических групп

"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 08:28

Британская разведка утверждает, что в последние три месяца российские войска в значительной степени прекратили развертывание батальонно-тактических групп (БТГ) в Украине, поскольку во время боевых действий высокой интенсивности они продемонстрировали определенные недостатки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отмечается, концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет и предусматривала, что батальоны интегрированы с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

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"Некоторые внутренние недостатки концепции БТГ были выявлены в ходе высокоинтенсивных, широкомасштабных боевых действий войны в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты, выделяемое БТГ, часто оказывается недостаточным" - говорится в обзоре.

Как утверждает британская разведка, децентрализованное распределение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. Кроме того, лишь некоторые командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности так, как это было предусмотрено моделью БТГ.

Как сообщалось, Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со стареющих ядерных крылатых ракет и обстреливает Украину ракетами без боевой части.

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Темы: разведкаВеликобританияРосcияармия
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