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Кулеба закликає НАТО нарощувати виробництво зброї, а також просить про ППО і танки

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 09:56
Дмитро Кулеба. Фото з Telegram

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні зустрічі міністрів країн-членів НАТО заявив, що країнам Альянсу необхідно терміново нарощувати виробництво зброї, оскільки без інвестицій у виробництво озброєнь неможливо перемогти на полі бою в довгостроковій перспективі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю виданню POLITICO.

"Поки ми ведемо битви сьогодні, ми повинні думати про те, як ми будемо вести битви завтра", – сказав Кулеба.

Міністр заявив, що країни НАТО повинні "почати виробництво необхідного озброєння вже сьогодні".

Якщо цього не станеться, попередив він, "ми не зможемо перемогти".

У вівторок і середу в Бухаресті відбудуться переговори міністрів НАТО, на порядку денному яких, як очікується, буде питання про те, як краще підтримати Україну.

"Востаннє, коли я був присутній на міністерській зустрічі НАТО, я приїхав з трьома словами: зброя, зброя і зброя", – нагадав Кулеба. "Цього разу, хоча цей запит залишається абсолютно гострим, я уточню його, сказавши, що нам потрібна протиповітряна оборона, танки і виробничі лінії", – сказав він.

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Український міністр зазначив, що чиновникам потрібно бути реалістами  і менше покладатися на мінливих партнерів.

"Ми також повинні визнати один факт: у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але не збираються продавати це в достатній кількості з політичних міркувань", – сказав він.

"Замість того, щоб розраховувати на них і витрачати місяці на те, щоб їх переконувати, треба запускати виробництво, щоб... ми не потрапляли в залежність від примх третіх країн, які мають товар на складах, але не бажають ним ділитися", – зазначив міністр.

Похваливши партнерів України за їхній внесок в обороноздатність країни, Кулеба водночас не приховував, що хотів би бачити зміни в ухваленні рішень Заходу щодо підтримки Києва.

Українські урядовці, а також деякі з найближчих союзників Києва критикують тенденцію деяких західних урядів протягом останніх кількох місяців спочатку висловлювати небажання надавати певні види підтримки, а потім поступово змінювати політику в міру того, як зростає обурення поведінкою Росії.

"Ми змарнували надто багато часу – і надто багато життів, і надто багато квадратних кілометрів нашої землі. Тому я думаю – сподіваюся – що мудрість візьме гору, що все треба робити вчасно, і не треба чекати, коли розгорнеться чергова трагедія для того, щоб хтось зміг подолати психологічні бар'єри ухвалення того чи іншого рішення щодо України", – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, країни Балтії та Північної Європи на міністерській зустрічі НАТО закликатимуть союзників збільшити постачання зброї Україні.

Теми: НАТОКулеба Дмитрозброя
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