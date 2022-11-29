Кулеба призывает НАТО наращивать производство оружия, а также просит о ПВО и танках

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи министров стран-членов НАТО заявил, что странам Альянса необходимо срочно наращивать производство оружия, поскольку без инвестиций в производство вооружений невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью изданию Politico.

"Пока мы ведем битвы сегодня, мы должны думать о том, как мы будем вести битвы завтра", – cказал Кулеба.

Министр заявил, что страны НАТО должны "начать производство необходимого вооружения уже сегодня".

Если этого не произойдет, предупредил он, "мы не сможем победить".

Во вторник и среду в Бухаресте состоятся переговоры министров НАТО, на повестке дня которых, как ожидается, будет вопрос о том, как лучше поддержать Украину.

"В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я приехал с тремя словами: оружие, оружие и оружие", – напомнил Кулеба. "На этот раз, хотя этот запрос остается абсолютно острым, я уточню его, сказав, что нам нужна противовоздушная оборона, танки и производственные линии", – сказал он.

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Украинский министр отметил, что чиновникам нужно быть реалистами и меньше полагаться на переменчивых партнеров.

"Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям", – сказал он.

"Вместо того чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы их убеждать, надо запускать производство, чтобы... мы не попадали в зависимость от прихотей третьих стран, которые имеют товар на складах, но не желают им делиться", – отметил министр.

Похвалив партнеров Украины за их вклад в обороноспособность страны, Кулеба в то же время не скрывал, что хотел бы видеть изменения в принятии решений Запада по поддержке Киева.

Украинские чиновники, а также некоторые из ближайших союзников Киева критикуют тенденцию некоторых западных правительств в течение последних нескольких месяцев сначала выражать нежелание предоставлять определенные виды поддержки, а затем постепенно менять политику по мере того, как растет возмущение поведением России.

"Мы потеряли слишком много времени – и слишком много жизней, и слишком много квадратных километров нашей земли. Поэтому я думаю – надеюсь – что мудрость возобладает, что все надо делать вовремя, и не надо ждать, когда развернется очередная трагедия для того, чтобы кто-то смог преодолеть психологические барьеры принятия того или иного решения по Украине", – сказал Кулеба.

Как сообщалось, страны Балтии и Северной Европы на министерской встрече НАТО будут призывать союзников увеличить поставки оружия Украине.