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В Укроборонпромі розробили "олівець" для розмінування

Валентина РоманенкоВівторок, 29 листопада 2022, 09:25
В Укроборонпромі розробили олівець для розмінування
фото Укрборонпрому

Фахівці одного з підприємств Укроборонпрому створили дослідний зразок виробу для пропалювання металу SF-1, зовнішньо схожого на олівець

Джерело: "Укроборонпром"

Дослівно: "Завдяки його екзотермічній порошковій суміші він ефективно пропалює металеві оболонки вибухонебезпечних предметів, приміром, боєприпасів. Це спричиняє вигорання вибухової речовини. Такий олівець можна застосовувати під час розмінування територій".

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Розробники вже працюють над технологією дистанційного використання ВПМ SF-1 за допомогою безпілотних літальних апаратів. Це підвищить якість розмінування та збереже життя людей. Важливо, що пристрій безпечний у використанні".

 

Деталі: Зазначається, що підприємство-розробник олівця є оператором протимінної діяльності в Україні та отримало сертифікат, який дає право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території нашої держави.

Теми: розмінуванняУкроборонпром
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