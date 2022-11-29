В Укроборонпроме разработали "карандаш" для разминирования

Специалисты одного из предприятий Укроборонпрома создали опытный образец изделия для прожигания металла SF-1, внешне похожего на карандаш

Источник: "Укроборонпром"

Дословно: "Благодаря его экзотермической порошковой смеси он эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, например, боеприпасов. Это вызывает выгорание взрывчатого вещества. Такой карандаш можно применять при разминировании территорий.

Разработчики уже работают над технологией дистанционного использования ИПМ SF-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это повысит качество разминирования и сохранит жизни людей. Важно, что устройство безопасно в использовании".

Детали: Отмечается, что предприятие-разработчик карандаша является оператором противоминной деятельности в Украине и получило сертификат, который дает право осуществлять разминирование и другие операции с взрывоопасными предметами на территории нашего государства.