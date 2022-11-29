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В Укроборонпроме разработали "карандаш" для разминирования

Валентина РоманенкоВторник, 29 ноября 2022, 09:25
В Укроборонпроме разработали карандаш для разминирования
фото Укрборонпрома

Специалисты одного из предприятий Укроборонпрома создали опытный образец изделия для прожигания металла SF-1, внешне похожего на карандаш

Источник: "Укроборонпром"

Дословно: "Благодаря его экзотермической порошковой смеси он эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, например, боеприпасов. Это вызывает выгорание взрывчатого вещества. Такой карандаш можно применять при разминировании территорий.

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Разработчики уже работают над технологией дистанционного использования ИПМ SF-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это повысит качество разминирования и сохранит жизни людей. Важно, что устройство безопасно в использовании".

 

Детали: Отмечается, что предприятие-разработчик карандаша является оператором противоминной деятельности в Украине и получило сертификат, который дает право осуществлять разминирование и другие операции с взрывоопасными предметами на территории нашего государства.

Темы: разминированиеУкроборонпром
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