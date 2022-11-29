Росіяни намагаються наступати на Донеччині та Луганщині – ОВА

Російські загарбники здійснюють спроби наступу на кількох напрямках у Луганській та Донецькій областях, продовжують обстрілювати Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську, Сумську та Херсонську області.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 29 листопада

Деталі: Сумщина: 28 листопада протягом дня росіяни випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Обстріляні були Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади. Люди не постраждали.

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Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Щербаки, Чарівне, Малинівка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Новоданилівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Кам'янське. Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

На Дніпропетровщині росіяни вночі ударили по Дніпру та по Нікопольщині. У Дніпрі у промисловий район прилетіли чотири ракети. Є руйнування, але люди не ушкоджені. На Нікопольщині росіяни ударили з РСЗВ та важкої артилерії по Червоногригорівській громаді. Люди не постраждали. Деталі обстрілів уточнюються.

Харківщина: окупанти продовжують наносити удари по Куп’янщині. Є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди. В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на невідомий предмет. Стан постраждалого середній.

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Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Новоселівського та Білогорівки. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснив обстріли з артилерії по районах Макіївки, Невського та Білогорівки на Лиманському напрямку.

Українські артилеристи продовжують влучне полювання в тилу росіян. У Сватовому ЗСУ уразили район розташування одного з підрозділів окупаційних військ.

Донеччина: Зранку окупанти обстріляли Костянтинівку – пошкоджені житлові будинки. Детальніша інформація щодо наслідків з'ясовується. Вночі активізувалася ворожа артилерія поблизу Торецька. Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорку, Північного, Південного, Шумів, Дружби, Магдалинівки та м. Залізне. Окупанти обстрілювали з артилерії та вели штурмові дії в районі Світлодарська. Ворог просувається за ст. Майорськ на с. Курдюмівка. Ситуація напружена.

Вночі росіяни обстріляли касетними зарядами околиці Часовоярської громади (напрямки – мікрорайон Східний, Новий).

Також вночі були поодинокі прильоти по старій частині міста Авдіївка. Інформація щодо постраждалих цивільних не надходила. По лінії оборони навколо міста вночі тривали хаотичні обстріли позицій. З ранку – окупанти активізували штурмові дії на напрямках Красногорівки, Веселого, Водяного, Первомайського та Невельського.

На Донеччині за минулу добу 1 людина поранена.

Херсонщина: ворожі війська обстрілюють житлові квартали міста Херсона, Херсонський та Бериславський райони. Армія РФ атакує мирне населення з важкої артилерії, "Градів" та мінометів. Жителі Скадовської громади повідомляють про захоплення їхньої нерухомості, а також житла рідних та знайомих. По кожному випадку складено повідомлення до органів прокуратури, які відкривають по таким фактам кримінальне провадження. Станом на ранок 29 листопада надійшло більше 180 заяв. Найбільше захопленого житла в Скадовську.

З Херсона курсує евакуаційний потяг до Хмельницького. На сьогодні у Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Також централізовано відновлюють водопостачання. У Херсонській області завершили фінансування пенсій за листопад.

Відносно спокійно, без обстрілів, ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях.