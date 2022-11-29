Россияне пытаются наступать в Донецкой и Луганской областях – ОВА

Российские захватчики осуществляют попытки наступления на нескольких направлениях в Луганской и Донецкой областях, продолжают обстреливать Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Херсонскую области.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 29 ноября

Детали: Сумщина: 28 ноября в течение дня россияне выпустили по границе 129 мин, снарядов и другой взрывчатки. Обстреляны были Середино-Будская, Дружбовская, Шалыгинская и Глуховская общины. Люди не пострадали.

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Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Щербаки, Чаривне, Малиновка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Новоданиловка, Красное, Новоандреевка, Степное, Каменское. Поступило 16 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате российских обстрелов. Детали о последствиях уточняются.

На Днепропетровщине россияне ночью ударили по Днепру и по Никопольщине. В Днепре в промышленный район прилетели четыре ракеты. Есть разрушения, но люди не пострадали. На Никопольщине россияне ударили из РСЗО и тяжелой артиллерии по Красногригорьевской общине. Люди не пострадали. Детали обстрелов уточняются.

Харьковщина: оккупанты продолжают наносить удары по Купянщине. Есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникли несколько пожаров. К счастью, без пострадавших. В Липецкой общине Харьковского района в результате обстрела россиян также возник пожар хозяйственной постройки. В Изюмском районе 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на неизвестный предмет. Состояние пострадавшего среднее.

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Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе Новоселовского и Белогоровки. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, совершил обстрелы из артиллерии по районам Макеевки, Невского и Белогоровки на Лиманском направлении.

Украинские артиллеристы продолжают меткую охоту в тылу россиян. В Сватово ВСУ поразили район расположения одного из подразделений оккупационных войск.

Донецкая область: Утром оккупанты обстреляли Константиновку – повреждены жилые дома. Более подробная информация о последствиях выясняется. Ночью активизировалась вражеская артиллерия вблизи Торецка. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Озоряновки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Северного, Южного, Шумов, Дружбы, Магдалиновки и г. Железное. Оккупанты обстреливали из артиллерии и вели штурмовые действия в районе Светлодарска. Враг продвигается за ст. Майорск на с. Курдюмовка. Ситуация напряженная.

Ночью россияне обстреляли кассетными зарядами окрестности Часовоярской общины (направления – микрорайон Восточный, Новый).

Также ночью были единичные прилеты по старой части города Авдеевка. Информация о пострадавших гражданских не поступала. По линии обороны вокруг города ночью продолжались хаотичные обстрелы позиций. С утра – оккупанты активизировали штурмовые действия на направлениях Красногоровки, Веселого, Водяного, Первомайского и Невельского.

В Донецкой области за минувшие сутки 1 человек ранен.

Херсонщина: вражеские войска обстреливают жилые кварталы города Херсона, Херсонский и Бериславский районы. Армия РФ атакует мирное население из тяжелой артиллерии, "Градов" и минометов. Жители Скадовской общины сообщают о захвате их недвижимости, а также жилья родных и знакомых. По каждому случаю составлены сообщения в органы прокуратуры, которые открывают по таким фактам уголовное производство. По состоянию на утро 29 ноября поступило более 180 заявлений. Больше всего захваченного жилья в Скадовске.

Из Херсона курсирует эвакуационный поезд в Хмельницкий. На сегодня в Херсоне электроснабжение восстановлено для 24% бытовых потребителей. Также централизованно восстанавливают водоснабжение. В Херсонской области завершили финансирование пенсий за ноябрь.

Относительно спокойно, без обстрелов, ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.