Експрокурора Кримського регіону засудили за зраду України

Колишнього військового прокурора Кримського регіону засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Джерело: прокуратура АРК, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: В повідомленні не вказано ім'я засудженого, але за даними джерела УП, йдеться про Сергія Няньчура.

Прокурори довели в суді, що він присягнув на вірність народу України, однак під час окупації півострова ЗС РФ пішов на співпрацю з ворогом.

З 2012 по 2014 рік засуджений обіймав посаду військового прокурора Кримського регіону.

У березні 2014 року він перейшов на службу до незаконно створеної "військової прокуратури Чорноморського флоту РФ", обійнявши там керівну посаду "заступника військового прокурора". Одночасно з цим окупанти присвоїли засудженому звання "генерал-майора юстиції РФ".

Своїми діями та рішеннями "прокурор" забезпечував функціонування окупаційних органів військової прокуратури на півострові та окупаційного режиму загалом, а також сприяв у проведенні підривної діяльності проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що наразі засудженого оголошено в розшук.