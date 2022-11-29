Экс-прокурор Крымского региона осужден за измену Украине

Бывшего военного прокурора Крымского региона приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Источник: прокуратура АРК, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении не указано имя осужденного, но по данным источника УП, речь идет о Сергее Няньчуре.

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Прокуроры доказали в суде, что он присягнул на верность народу Украины, однако во время оккупации полуострова ВС РФ пошел на сотрудничество с врагом.

С 2012 по 2014 год осужденный занимал должность военного прокурора Крымского региона.

В марте 2014 года он перешел на службу в незаконно созданную "военную прокуратуру Черноморского флота РФ", заняв там руководящую должность "заместителя военного прокурора". Одновременно с этим оккупанты присвоили осужденному звание "генерал-майора юстиции РФ".

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Своими действиями и решениями "прокурор" обеспечивал функционирование оккупационных органов военной прокуратуры на полуострове и оккупационного режима в целом, а также способствовал в проведении подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что сейчас осужденный объявлен в розыск.