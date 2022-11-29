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Столтенберг пояснив, чому НАТО не може допустити перемоги Путіна

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 10:07

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі перемоги Росії у війні проти України світу доведеться сплатити ще вищу ціну, оскільки авторитарні лідери у різних країнах отримають "зелене світло" на застосування грубої сили.

Про це Столтенберг сказав на бухарестському форумі, організованому Інститутом Аспена у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми усі платимо ціну за війну Росії проти України. Та ціна, яку ми платимо, – у грошах, тоді як ціна, яку сплачують українці, – вимірюється кров’ю", – заявив генсек Альянсу.

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"Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, усі ми заплатимо ще вищу ціну на багато-багато років уперед. Адже тоді вивчений президентом Путіним та іншими авторитарними лідерами урок полягатиме у тому, що цілей можна досягати шляхом використання грубої сили. Вони будуть заохочені використовувати ще більше сили знову і знову. Це зробить наш світ ще небезпечнішим, а усіх нас – ще вразливішими", – сказав він.

За словами Столтенберга, саме тому довгостроковим безпековим інтересом НАТО є надавати підтримку Україні.

Водночас він наголосив, що разі перемоги агресора у цій війні тривалий мир буде неможливим.

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"Ми знаємо, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Та те, що відбувається за столом переговорів, прямо пов’язано з тим, що відбувається на полі бою. Тож щоб створити умови для тривалого миру, ми повинні упевнитись, що Україна переможе як суверенна незалежна держава. Ми повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні", – заявив генсек НАТО.

"Тож наш меседж з Бухаресту: НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Ми не відступимо", - наголосив він.

29-30 листопада у Бухаресті відбудеться зустріч глав МЗС НАТО, на якій, як очікується, будуть ухвалені нові рішення для підтримки України.

Країни Балтії та Північної Європи вже оголосили, що на зустрічі закликатимуть союзників збільшити постачання зброї Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні зустрічі міністрів країн-членів НАТО заявив, що країнам Альянсу необхідно терміново нарощувати виробництво зброї, оскільки без інвестицій у виробництво озброєнь неможливо перемогти на полі бою в довгостроковій перспективі.

Теми: НАТОвійнаРосіяПутін
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