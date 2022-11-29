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Столтенберг объяснил, почему НАТО не может допустить победы Путина

"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 10:07

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы России в войне против Украины миру придется заплатить еще более высокую цену, поскольку авторитарные лидеры в разных странах получат "зеленый свет" на применение грубой силы.

Об этом Столтенберг сказал на бухарестском форуме, организованном Институтом Аспена во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы все платим цену за войну России против Украины. Та цена, которую мы платим, – в деньгах, тогда как цена, которую платят украинцы, – измеряется кровью", – заявил генсек Альянса.

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"Если мы позволим Путину победить, все мы заплатим еще более высокую цену на много-много лет вперед. Ведь тогда выученный президентом Путиным и другими авторитарными лидерами урок будет заключаться в том, что целей можно достигать путем использования грубой силы. Они будут поощрены использовать еще больше силы снова и снова. Это сделает наш мир еще более опасным, а всех нас – еще более уязвимыми", – сказал он.

По словам Столтенберга, именно поэтому долгосрочным интересом безопасности НАТО является оказывать поддержку Украине.

В то же время он подчеркнул, что в случае победы агрессора в этой войне длительный мир будет невозможен.

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"Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Но то, что происходит за столом переговоров, напрямую связано с тем, что происходит на поле боя. Поэтому чтобы создать условия для длительного мира, мы должны убедиться, что Украина победит как суверенное независимое государство. Мы должны продолжать оказывать военную поддержку Украине", – заявил генсек НАТО.

"Поэтому наше послание из Бухареста: НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Мы не отступим", – подчеркнул он.

29-30 ноября в Бухаресте состоится встреча глав МИД НАТО, на которой, как ожидается, будут приняты новые решения для поддержки Украины.

Страны Балтии и Северной Европы уже объявили, что на встрече будут призывать союзников увеличить поставки оружия Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи министров стран-членов НАТО заявил, что странам Альянса необходимо срочно наращивать производство оружия, поскольку без инвестиций в производство вооружений невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе.

Темы: НАТОвойнаРосcияПутин
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