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Росіяни почали видаляти зруйновані будинки на картах Маріуполя – омбудсмен

Альона Мазуренко Вівторок, 29 листопада 2022, 10:17
Росіяни почали видаляти зруйновані будинки на картах Маріуполя – омбудсмен

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські загарбники почали видаляти на картах "Яндекс" будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.

Джерело: Лубінець у Facebook

Пряма мова: "Російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті Google ще є, а в Яндексі і в реальності — його видалили, він перестав існувати...

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Відомо про те, що росіяни планують знести ще біля однієї тисячі будинків, які не до кінця знищили під час облоги. Аби приховати наслідки своїх бомбардувань, вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя у час Другої світової війни на непотріб, який згодом викинуть".

Деталі: За словами Лубінця, люди з більше як 50 тисяч квартир втратили дах над головою.

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Омбудсмен вважає, що спричинена росіянами гуманітарна катастрофа у Маріуполі свідчить про те, що "Росія не несе собою нічого доброго, вона не рятує, а вбиває, не допомагає, а забирає, не прийшла, щоб покращити життя, а щоб відібрати його".

Пряма мова: "Маріуполь – місто, де РФ порушила всі норми гуманітарного права. І навіть стирання будинків з карт не допоможе винним уникнути покарання за скоєне".

Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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