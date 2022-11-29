Росіяни почали видаляти зруйновані будинки на картах Маріуполя – омбудсмен

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські загарбники почали видаляти на картах "Яндекс" будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.

Джерело: Лубінець у Facebook

Пряма мова: "Російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті Google ще є, а в Яндексі і в реальності — його видалили, він перестав існувати...

Відомо про те, що росіяни планують знести ще біля однієї тисячі будинків, які не до кінця знищили під час облоги. Аби приховати наслідки своїх бомбардувань, вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя у час Другої світової війни на непотріб, який згодом викинуть".

Деталі: За словами Лубінця, люди з більше як 50 тисяч квартир втратили дах над головою.

Омбудсмен вважає, що спричинена росіянами гуманітарна катастрофа у Маріуполі свідчить про те, що "Росія не несе собою нічого доброго, вона не рятує, а вбиває, не допомагає, а забирає, не прийшла, щоб покращити життя, а щоб відібрати його".

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Пряма мова: "Маріуполь – місто, де РФ порушила всі норми гуманітарного права. І навіть стирання будинків з карт не допоможе винним уникнути покарання за скоєне".