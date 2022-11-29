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Россияне начали удалять разрушенные дома на картах Мариуполя – омбудсмен

Алена МазуренкоВторник, 29 ноября 2022, 10:17
Россияне начали удалять разрушенные дома на картах Мариуполя – омбудсмен

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские захватчики начали удалять на картах "Яндекс" дома, которые они сносят в оккупированном Мариуполе.

Источник: Лубинец в Facebook

Прямая речь: "Российские военные уничтожили дом в Мариуполе на улице Азовстальской, 33. Сейчас его снесли. На карте Google еще есть, а в Яндексе и в реальности - его удалили, он перестал существовать...

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Известно о том, что россияне планируют снести еще около одной тысячи домов, которые не до конца уничтожили во время осады. Чтобы скрыть последствия своих бомбардировок, они сносят дома в исторической части города, тем самым превращая историю Мариуполя во время Второй мировой войны в хлам, который впоследствии выбросят".

Детали: По словам Лубинца, люди из более 50 тысяч квартир потеряли крышу над головой.

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Омбудсмен считает, что вызванная россиянами гуманитарная катастрофа в Мариуполе свидетельствует о том, что "Россия не несет собой ничего хорошего, она не спасает, а убивает, не помогает, а забирает, не пришла, чтобы улучшить жизнь, а чтобы отобрать ее".

Прямая речь: "Мариуполь - город, где РФ нарушила все нормы гуманитарного права. И даже стирание домов с карт не поможет виновным избежать наказания за содеянное".

Темы: МариупольоккупацияРосcиявойна
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