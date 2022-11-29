На півночі столиці буде гучно: навчатимуть саперів
Вівторок, 29 листопада 2022, 10:33
Київська міська військова адміністрація попереджає, що 29 листопада на північних околицях столиці можуть лунати вибухи, оскільки у Вишгороді проводитимуть навчання саперів.
Джерело: КМВА у Telegram
Дослівно КМВА: "Сьогодні (29 листопада – ред.) на північній околиці столиці буде гучно. У Вишгороді проводять навчання саперів".
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Деталі: Повідомляється, що бійці будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів, тому в деяких громадах можуть лунати звуки вибухів.
КМВА закликає жителів зберігати спокій, а в разі повітряної тривоги негайно йти в укриття.