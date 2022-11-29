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На севере столицы будет шумно: будут учить саперов

Ирина БалачукВторник, 29 ноября 2022, 10:33
На севере столицы будет шумно: будут учить саперов
Саперы. Фото из Facebook Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

Киевская городская военная администрация предупреждает, что 29 ноября на северных окраинах столицы могут раздаваться взрывы, поскольку в Вышгороде будут проводить учения саперов.

Источник: КГВА в Telegram

Дословно КГВА: "Сегодня (29 ноября – ред.) на северной окраине столицы будет громко. В Вышгороде проводят учения саперов".

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Детали: Сообщается, что бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов, поэтому в некоторых общинах могут быть слышны звучать звуки взрывов.

КГВА призывает жителей сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги немедленно идти в укрытие.

Темы: КиевКиевская область
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