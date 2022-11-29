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У Мінську ховають главу МЗС Макея: причини раптової смерті досі невідомі

Вівторок, 29 листопада 2022, 10:41

У Мінську 29 листопада проходить церемонія прощання з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм, який раптово помер у віці 64 років - офіційно причина його смерті досі не озвучувалась.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прощання проходить у столичному Будинку офіцерів. До труни померлого прийшов самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, повідомила його пресслужба, опублікувавши фото.

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Білоруське державне агентство БЕЛТА повідомило, що на церемонії прощання були присутні члени родини Макея та співробітники Міністерства закордонних справ. Прибули також керівники різних міністерств та відомств.

За даними агентства, на церемонію прийшли також державний секретар Союзної держави Дмитро Мезенцев, генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась, спеціальний посланник міністра закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Старай, заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Поховають Макея на Східному цвинтарі Мінська.

ВІДЕО ДНЯ

Про раптову смерть Володимира Макея, який десятки років працював на держслужбі і очолював МЗС за Лукашенка з 2012 року, стало відомо 26 листопада.

Точна причина його смерті офіційним Мінськом не озвучувалась. 

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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