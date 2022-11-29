В Минске хоронят главу МИД Макея: причины внезапной смерти до сих пор неизвестны

В Минске 29 ноября проходит церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, который скоропостижно скончался в возрасте 64 лет - официально причина его смерти до сих пор не озвучивалась.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Прощание проходит в столичном Доме офицеров. К гробу умершего пришел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба, опубликовав фото.

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Белорусское государственное агентство БЕЛТА сообщило, что на церемонии прощания присутствовали члены семьи Макея и сотрудники Министерства иностранных дел. Прибыли также руководители различных министерств и ведомств.

По данным агентства, на церемонию пришли также государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, специальный посланник министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Старай, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Похоронят Макея на Восточном кладбище Минска.

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О внезапной смерти Владимира Макея, который десятки лет работал на госслужбе и возглавлял МИД при Лукашенко с 2012 года, стало известно 26 ноября.

Точная причина его смерти официальным Минском не озвучивалась.