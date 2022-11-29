Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минске хоронят главу МИД Макея: причины внезапной смерти до сих пор неизвестны

Вторник, 29 ноября 2022, 10:41

В Минске 29 ноября проходит церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, который скоропостижно скончался в возрасте 64 лет - официально причина его смерти до сих пор не озвучивалась.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Прощание проходит в столичном Доме офицеров. К гробу умершего пришел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба, опубликовав фото.

Реклама:
 

Белорусское государственное агентство БЕЛТА сообщило, что на церемонии прощания присутствовали члены семьи Макея и сотрудники Министерства иностранных дел. Прибыли также руководители различных министерств и ведомств.

По данным агентства, на церемонию пришли также государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, специальный посланник министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Старай, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Похоронят Макея на Восточном кладбище Минска.

ВИДЕО ДНЯ

О внезапной смерти Владимира Макея, который десятки лет работал на госслужбе и возглавлял МИД при Лукашенко с 2012 года, стало известно 26 ноября.

Точная причина его смерти официальным Минском не озвучивалась. 

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
Все новости...
Реклама: