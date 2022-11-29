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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні

Валентина РоманенкоВівторок, 29 листопада 2022, 12:41
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Повітряну тривогу оголосили у вівторок по всій материковій частині України.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 12.41 29 листопада повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України, окрім окупованого Криму. 

Водночас за 15 хвилин пішли відбої на заході та в центрі. Найдовше цього разу тривога тривала в Миколаївській області - 38 хвилин. 

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

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Теми: повітряна тривога
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