Повітряну тривогу оголошували по всій Україні

Повітряну тривогу оголосили у вівторок по всій материковій частині України.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 12.41 29 листопада повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України, окрім окупованого Криму.

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Водночас за 15 хвилин пішли відбої на заході та в центрі. Найдовше цього разу тривога тривала в Миколаївській області - 38 хвилин.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".