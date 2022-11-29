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Воздушную тревогу объявляли по всей Украине

Валентина РоманенкоВторник, 29 ноября 2022, 12:41
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Воздушную тревогу объявили во вторник по всей материковой части Украины.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 12.41 29 ноября воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма.

В то же время через 15 минут пошли отбои на западе и в центре. Дольше всего в этот раз тревога длилась в Николаевской области - 38 минут. 

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

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Темы: воздушная тревога
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