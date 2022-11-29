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На Південноукраїнській АЕС не працюють 2 енергоблоки

Альона Мазуренко Вівторок, 29 листопада 2022, 12:48

На Південноукраїнській АЕС не працюють 2 енергоблоки, тому у місті Умань критична ситуація із подачею електроенергії.

Джерело: мер Умані Ірина Плетньова у Facebook

Пряма мова: "В країні війна. Ворог нищить енергоінфраструктуру нашої країни.

У місті Южноукраїнськ на АЕС зупинені енергоблоки. Тому в нашій громаді ситуація критична".

Деталі: Плетньова уточнила, що на Південноукраїнській АЕС, яка постачала електрику в Умань, не прауюють два реактори. 

За її словами, енергетики працюють 24 на 7.

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Також вона повідомила, що в громаді цілодобово працюють 18 "Пунктів Незламності" за адресами:

  • вул. Кизила, 2;
  • вул. Кизила, 8;
  • вул. Незалежності, 11;
  • вул. Незалежності, 5;
  • вул. Небесної сотні, 13;
  • вул. Садова, 9;
  • вул. Садова, 7;
  • вул. Республіканська, 1;
  • вул. Мічуріна, 7;
  • вул. Котляревського, 23а;
  • вул. Незалежності, 69/20;
  • вул. Центральна, 9, (село Полянецьке);
  • вул. Миколи Хвильового, 17;
  • вул. Інтернаціональна, 77;
  • вул. Київська, 21;
  • вул. Короленка, 24;
  • вул. Набережна, 6;
  • вул. Європейська, 76;
  • вул. Гонти, 3

Теми: АЕС
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