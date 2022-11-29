На Південноукраїнській АЕС не працюють 2 енергоблоки, тому у місті Умань критична ситуація із подачею електроенергії.

Джерело: мер Умані Ірина Плетньова у Facebook

Пряма мова: "В країні війна. Ворог нищить енергоінфраструктуру нашої країни.

У місті Южноукраїнськ на АЕС зупинені енергоблоки. Тому в нашій громаді ситуація критична".

Деталі: Плетньова уточнила, що на Південноукраїнській АЕС, яка постачала електрику в Умань, не прауюють два реактори.

За її словами, енергетики працюють 24 на 7.

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Також вона повідомила, що в громаді цілодобово працюють 18 "Пунктів Незламності" за адресами: