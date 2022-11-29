На Южноукраинской АЭС не работают 2 энергоблока, поэтому в городе Умань критическая ситуация с подачей электроэнергии.

Источник: мэр Умани Ирина Плетнева в Facebook

Прямая речь: "В стране война. Враг уничтожает энергоинфраструктуру нашей страны.

В городе Южноукраинск на АЭС остановлены энергоблоки. Поэтому в нашей громаде ситуация критическая".

Детали: Плетнева уточнила, что на Южноукраинской АЭС, которая поставляла электричество в Умань, не работают два реактора.

По ее словам, энергетики работают 24 на 7.

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Также она сообщила, что в громаде круглосуточно работают 18 "Пунктов Несокрушимости" по адресам: