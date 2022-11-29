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На Южноукраинской АЭС не работают 2 энергоблока

Алена МазуренкоВторник, 29 ноября 2022, 12:48

На Южноукраинской АЭС не работают 2 энергоблока, поэтому в городе Умань критическая ситуация с подачей электроэнергии.

Источник: мэр Умани Ирина Плетнева в Facebook

Прямая речь: "В стране война. Враг уничтожает энергоинфраструктуру нашей страны.

В городе Южноукраинск на АЭС остановлены энергоблоки. Поэтому в нашей громаде ситуация критическая".

Детали: Плетнева уточнила, что на Южноукраинской АЭС, которая поставляла электричество в Умань, не работают два реактора. 

По ее словам, энергетики работают 24 на 7.

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Также она сообщила, что в громаде круглосуточно работают 18 "Пунктов Несокрушимости" по адресам:

  • ул. Кизила, 2;
  • ул. Кизила, 8;
  • ул. Независимости, 11;
  • ул. Независимости, 5;
  • ул. Небесной сотни, 13;
  • ул. Садовая, 9;
  • ул. Садовая, 7;
  • ул. Республиканская, 1;
  • ул. Мичурина, 7;
  • ул. Котляревского, 23а;
  • ул. Независимости, 69/20;
  • ул. Центральная, 9, (село Полянецкое);
  • ул. Николая Хвылевого, 17;
  • ул. Интернациональная, 77;
  • ул. Киевская, 21;
  • ул. Короленко, 24;
  • ул. Набережная, 6;
  • ул. Европейская, 76;
  • ул. Гонты, 3

Темы: АЭС
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