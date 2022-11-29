На Южноукраинской АЭС не работают 2 энергоблока
Вторник, 29 ноября 2022, 12:48
На Южноукраинской АЭС не работают 2 энергоблока, поэтому в городе Умань критическая ситуация с подачей электроэнергии.
Источник: мэр Умани Ирина Плетнева в Facebook
Прямая речь: "В стране война. Враг уничтожает энергоинфраструктуру нашей страны.
В городе Южноукраинск на АЭС остановлены энергоблоки. Поэтому в нашей громаде ситуация критическая".
Детали: Плетнева уточнила, что на Южноукраинской АЭС, которая поставляла электричество в Умань, не работают два реактора.
По ее словам, энергетики работают 24 на 7.
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Также она сообщила, что в громаде круглосуточно работают 18 "Пунктов Несокрушимости" по адресам:
- ул. Кизила, 2;
- ул. Кизила, 8;
- ул. Независимости, 11;
- ул. Независимости, 5;
- ул. Небесной сотни, 13;
- ул. Садовая, 9;
- ул. Садовая, 7;
- ул. Республиканская, 1;
- ул. Мичурина, 7;
- ул. Котляревского, 23а;
- ул. Независимости, 69/20;
- ул. Центральная, 9, (село Полянецкое);
- ул. Николая Хвылевого, 17;
- ул. Интернациональная, 77;
- ул. Киевская, 21;
- ул. Короленко, 24;
- ул. Набережная, 6;
- ул. Европейская, 76;
- ул. Гонты, 3