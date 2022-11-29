Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР затримало заступника мера Херсона з команди зрадника Сальдо

"Українська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 12:22
ДБР затримало заступника мера Херсона з команди зрадника Сальдо
Володимир Пепель. фото miskrada.kherson.ua

Працівники ДБР затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога, йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Джерело: пресслужба ДБР, прокуратура Херсонщини, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Володимира Пепеля, якого затримали 28 листопада.

Реклама:

До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.

Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

ВІДЕО ДНЯ

Працівники ДБР разом із прокурорами затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору.

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявили конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 744 тисячі грн, зазначають у прокуратурі.

Дослівно: "ДБР нагадує, короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув’язнення".

Теми: ДБРХерсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
ДБР
Суд конфіскував квартиру в центрі Львова посадовиці митниці
ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинули три пілоти Повітряних сил
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: