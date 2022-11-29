ДБР затримало заступника мера Херсона з команди зрадника Сальдо

Працівники ДБР затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога, йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Джерело: пресслужба ДБР, прокуратура Херсонщини, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Володимира Пепеля, якого затримали 28 листопада.

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До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.

Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

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Працівники ДБР разом із прокурорами затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору.

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявили конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 744 тисячі грн, зазначають у прокуратурі.

Дослівно: "ДБР нагадує, короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув’язнення".