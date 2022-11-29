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ДБР затримало заступника мера Херсона з команди зрадника Сальдо

"Українська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 13:22
Володимир Пепель. фото miskrada.kherson.ua

Працівники ДБР затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога, йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Джерело: пресслужба ДБР, прокуратура Херсонщини, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Володимира Пепеля, якого затримали 28 листопада.

До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.

Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Працівники ДБР разом із прокурорами затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору.

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Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявили конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 744 тисячі грн, зазначають у прокуратурі.

Дослівно: "ДБР нагадує, короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув’язнення".

Теми: ДБРХерсон
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