ГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды предателя Сальдо
Работники ГБР задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага, ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.
Источник: пресс-служба ГБР, прокуратура Херсонщины, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, речь идет о Владимире Пепеле, которого задержали 28 ноября.
До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, налаживал оккупационные системы взимания с населения платежей за услуги ЖКХ.
Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума о статусе захваченных россиянами территорий.
Работники ГБР вместе с прокурорами задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору.
Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.
Во время задержания у мужчины обнаружили конституцию РФ и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ.
29 ноября суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 744 тысячи грн, отмечают в прокуратуре.
Дословно: "ГБР напоминает, краткосрочная выгода от сотрудничества с врагом превратится в позорное и длительное заключение".