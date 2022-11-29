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ГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды предателя Сальдо

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 13:22

Работники ГБР задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага, ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Источник: пресс-служба ГБР, прокуратура Херсонщины, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о Владимире Пепеле, которого задержали 28 ноября.

До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, налаживал оккупационные системы взимания с населения платежей за услуги ЖКХ.

Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума о статусе захваченных россиянами территорий.

Работники ГБР вместе с прокурорами задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

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Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.

Во время задержания у мужчины обнаружили конституцию РФ и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ.

29 ноября суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 744 тысячи грн, отмечают в прокуратуре.

Дословно: "ГБР напоминает, краткосрочная выгода от сотрудничества с врагом превратится в позорное и длительное заключение".

Темы: ГБРХерсон
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