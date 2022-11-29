Скоро надійдуть до адресатів: Міноборони показало українські 152-мм снаряди
Міністерство оборони показало перші 152-мм снаряди, які виробляє державний концерн "Укроборонпром". Ці боєприпаси за кілька днів будуть у ЗСУ.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "Державний концерн "Укроборонпром" підготував цінні подарунки для окупантів.
Перші 152-мм снаряди українського виробництва надійдуть до адресатів за кілька днів".
Деталі: Раніше "Укроборонпром" повідомляв, що налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також міни калібру 120-мм.
Відзначалося, що ці засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО.
Виробництво роззосережено на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів.
Боєприпаси, вироблені Укроборонпромом, мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються.