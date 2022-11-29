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Скоро надійдуть до адресатів: Міноборони показало українські 152-мм снаряди

Альона Мазуренко Вівторок, 29 листопада 2022, 12:37
Скоро надійдуть до адресатів: Міноборони показало українські 152-мм снаряди

Міністерство оборони показало перші 152-мм снаряди, які виробляє державний концерн "Укроборонпром". Ці боєприпаси за кілька днів будуть у ЗСУ.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Державний концерн "Укроборонпром" підготував цінні подарунки для окупантів.

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Перші 152-мм снаряди українського виробництва надійдуть до адресатів за кілька днів".

Деталі: Раніше "Укроборонпром" повідомляв, що налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також міни калібру 120-мм.

Відзначалося, що ці засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО.

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Виробництво роззосережено на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів.

Боєприпаси, вироблені Укроборонпромом, мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються.

Теми: МіноборониУкроборонпромзброяЗбройні сили
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