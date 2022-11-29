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Скоро поступят к адресатам: Минобороны показало украинские 152-мм снаряды

Алена МазуренкоВторник, 29 ноября 2022, 13:37

Министерство обороны показало первые 152-мм снаряды, которые производит государственный концерн "Укроборонпром". Эти боеприпасы через несколько дней будут в ВСУ.

Источник: Минобороны

Дословно: "Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил ценные подарки для оккупантов.

Первые 152-мм снаряды украинского производства поступят к адресатам через несколько дней".

Детали: Ранее "Укроборонпром" сообщал, что наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мины калибра 120-мм.

Отмечалось, что эти средства поражения прошли успешные испытания и изготавливаются по технологии НАТО.

Производство рассредоточено на различных мощностях, в том числе стран-партнеров.

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Боеприпасы, произведенные Укроборонпромом, должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за рубежа, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно исчерпываются.

Темы: МинобороныУкроборонпроморужиеВооруженные силы
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