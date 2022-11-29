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Угорщина блокує участь України в засіданнях НАТО - МЗС каже, що з 2017 року

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 13:51

МЗС України підтвердило, що через вето Угорщини, що триває з 2017 року, участь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в офіційній зустрічі глав МЗС країн НАТО відбулася в форматі окремої зустрічі, а не в рамках Комісії України-НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, 29-30 листопада міністри закордонних справ країн Альянсу проводять чергову зустріч у столиці Румунії. Очікується, що на ній обговорюватимуть подальшу підтримку України у війні проти Росії.

У переговорах взяв участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Однак видання Financial Times першим повідомило, що Угорщина виступила проти участі Кулеби в офіційній сесії, тому український міністр змушений був зустрічатися з колегами за окремою вечерею.

У МЗС, коментуючи цю інформацію для "Європейської правди", пояснили необхідність пошуку особливого формату, щоби подолати угорське вето.

Там підтвердили "Європейській правді", що глава МЗС проведе переговори з міністрами НАТО в рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком НАТО.

"Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. На цій зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури", - зазначив у коментарі ЄП речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Представник МЗС додав, що під час візиту до Бухареста міністр також проведе низку двосторонніх зустрічей.

Варто зауважити, що у перші тижні російського вторгнення в Україну Угорщина призупинила своє вето і Дмитро Кулеба був запрошений та брав участь у офіційних зустрічах НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков також брав участь у зустрічах НАТО попри угорське вето.

Утім, у МЗС наполягають, що некоректно говорити про "поновлення" блокади, оскільки вона і не припинялася, а попередні зустрічі проводилися також у межах особливих форматів, які доводилося знаходити для обходу угорського вето. 

Варто додати, утім, що на початку березня Україна приєдналася до кіберцентру при НАТО, що раніше теж блокувала Угорщина, але після початку повномасштабного вторгнення РФ вона зняла своє вето.

Теми: УгорщинаНАТОУкраїна
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