Венгрия блокирует участие Украины в заседаниях НАТО - МИД говорит, что с 2017 года

МИД Украины подтвердил, что из-за вето Венгрии, которое длится с 2017 года, участие министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в официальной встрече глав МИД стран НАТО состоялось в формате отдельной встречи, а не в рамках Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как известно, 29-30 ноября министры иностранных дел стран Альянса проводят очередную встречу в столице Румынии. Ожидается, что на ней будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины в войне против России.

В переговорах принял участие министр Дмитрий Кулеба. Однако издание Financial Times первым сообщило, что Венгрия выступила против участия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в официальной сессии, поэтому украинский министр вынужденно встречался с коллегами за отдельным ужином.

В МИД, комментируя эту информацию для "Европейской правды", объяснили необходимость поиска особого формата, чтобы преодолеть венгерское вето.

Там подтвердили "Европейской правде", что глава МИД проведет переговоры с министрами НАТО в рамках отдельной встречи, специально организованной генсеком НАТО.

"Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины. На этой встрече Дмитрий Кулеба и его иностранные коллеги обсудят дальнейшую военную помощь Украине и восстановление украинской энергетической инфраструктуры", - отметил в комментарии "ЕП" представитель МИД Украины Олег Николенко.

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Представитель МИД добавил, что во время визита в Бухарест министр также проведет ряд двусторонних встреч.

Стоит заметить, что в первые недели российского вторжения в Украину Венгрия приостановила свое вето и Дмитрий Кулеба был приглашен и участвовал в официальных встречах НАТО. Министр обороны Алексей Резников также участвовал во встречах НАТО, несмотря на венгерское вето.

Впрочем, в МИД настаивают, что некорректно говорить о "возобновлении" блокады, поскольку она и не прекращалась, а предыдущие встречи проводились также в рамках особых форматов, которые приходилось находить для обхода венгерского вето.

Стоит добавить, впрочем, что в начале марта Украина присоединилась к киберцентру при НАТО, который ранее тоже блокировала Венгрия, но после начала полномасштабного вторжения РФ она сняла свое вето.