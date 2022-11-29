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Ще одна далекобійна система залпового вогню прибула в Україну з Франції

Євген КізіловВівторок, 29 листопада 2022, 13:01
Ще одна далекобійна система залпового вогню прибула в Україну з Франції
РСЗВ LRU, фото з Твіттера Резнікова

Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Гармата вже прибула в Україну.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "В Україну прибув 4-й брат з родини "Довгої руки" – LRU з Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентами Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном. Дякую Себастьєну Лекорню (міністр збройних сил Франції – УП), уряду та народу Франції!"

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Довідково: LRU (Lance Roquette Unitaire) – це французька модернізація американської РСЗВ M270. Також є німецький варіант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) і італійський – MLRS-I (MLRS Improved).

Теми: зброяФранціяУкраїнавійна
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