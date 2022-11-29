Ще одна далекобійна система залпового вогню прибула в Україну з Франції

Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Гармата вже прибула в Україну.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "В Україну прибув 4-й брат з родини "Довгої руки" – LRU з Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентами Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном. Дякую Себастьєну Лекорню (міністр збройних сил Франції – УП), уряду та народу Франції!"

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from 🇨🇵, has arrived in 🇺🇦!#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of 🇨🇵! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9 November 29, 2022

Довідково: LRU (Lance Roquette Unitaire) – це французька модернізація американської РСЗВ M270. Також є німецький варіант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) і італійський – MLRS-I (MLRS Improved).