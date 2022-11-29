Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще одна далекобійна система залпового вогню прибула в Україну з Франції

Євген КізіловВівторок, 29 листопада 2022, 14:01
РСЗВ LRU, фото з Твіттера Резнікова

Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Гармата вже прибула в Україну.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "В Україну прибув 4-й брат з родини "Довгої руки" – LRU з Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентами Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном. Дякую Себастьєну Лекорню (міністр збройних сил Франції – УП), уряду та народу Франції!"

Довідково: LRU (Lance Roquette Unitaire) – це французька модернізація американської РСЗВ M270. Також є німецький варіант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) і італійський – MLRS-I (MLRS Improved).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: зброяФранціяУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Єврокомісії пояснили свою помилку про нібито 100 тисяч загиблих у ЗСУ

"Укренерго": дефіцит в енергосистемі – 27%, для обленерго дали ліміти споживання

Генштаб про втрати ЗСУ у війні з РФ: Цифри закриті, але агресор має понести покарання

Одеська міськрада нарешті погодилася знести пам’ятник Катерині

Укрзалізниця не скасовуватиме поїзди у випадку нових блекаутів – голова УЗ

ЄС з партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів на користь України

Усі новини...
Повітряну тривогу оголошували по всій Україні
Російські пропагандисти пропонують судити емігрантів за критику влади і повернути в РФ розстріли
Британія збільшить підтримку України, надасть системи ППО – прем’єр
В окупованому Криму почали випускати протитанкові загородження
Останні новини
13:37
фото Окупанти обстріляли Херсон: 1 загибла, 1 поранений
13:35
У Росії заборонять мітинги біля органів влади і не тільки
13:28
Окупанти примусово вивезли з Кінбурна 37 місцевих жителів – Кім
13:28
відеоНа Донеччині поліцейські врятували сім’ю з дітьми, які жили в холоднечі під обстрілами
13:23
НБУ пропонує системно оновити умови роботи ринку автострахування
13:18
У Єврокомісії пояснили свою помилку про нібито 100 тисяч загиблих у ЗСУ
13:17
Обстріли та блекаут не вплинули на кількість відкритих кафе та ресторанів, але обіг падає
12:50
"Укренерго": дефіцит в енергосистемі – 27%, для обленерго дали ліміти споживання
12:40
фотоРосіяни обстріляли лікарню на Сумщині: загинув підліток
12:40
оновленоЗі звернення глави Єврокомісії прибрали згадку про 100 тисяч загиблих українських військових у війні
Усі новини...