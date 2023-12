Еще одна дальнобойная система залпового огня прибыла в Украину из Франции

Франция передала Украине дальнобойную реактивную систему залпового огня LRU. РСЗО уже прибыла в Украину.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "В Украину прибыл 4-й брат из семьи "Длинной руки" – LRU из Франции! Украинская армия стала еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы между президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Спасибо Себастьену Лекорню (министр вооруженных сил Франции - УП), правительству и народу Франции!"

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from 🇨🇵, has arrived in 🇺🇦!#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of 🇨🇵!