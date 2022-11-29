На Сумщині за півтори години – майже 30 вибухів

Російські військові зранку 29 листопада масовано обстріляли з артилерії прикордоння Сумщини – за півтори години зафіксовано майже 30 вибухів.

Джерело: пресслужба командування ОК "Північ"

Дослівно: "З 10:32 до 10:40 повідомили про 9 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Манухівка. З 11:50 до 11:55 зафіксовано 20 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в н.п. Манухівка".

Деталі: В обидвох випадках обійшлося без втрат серед особового складу та техніки. Про втрати серед місцевого населення та цивільної інфраструктури інформація уточнюється.