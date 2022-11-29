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На Сумщине за полтора часа – почти 30 взрывов

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 ноября 2022, 13:16
На Сумщине за полтора часа – почти 30 взрывов
САУ "Мста-С" армии РФ, иллюстративное фото из Defense Expresse

Российские военные утром 29 ноября массированно обстреляли из артиллерии приграничье Сумщины – за полтора часа зафиксировано почти 30 взрывов. 

Источник: пресс-служба командования ОК "Север" 

Дословно: "С 10:32 до 10:40 сообщили о 9 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Мануховка. С 11:50 до 11:55 зафиксировано 20 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в н.п. Мануховка".

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Детали: В обоих случаях обошлось без потерь среди личного состава и техники. О потерях среди местного населения и гражданской инфраструктуры информация уточняется.

Темы: Сумская областьвойнаграница
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