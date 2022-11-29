Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщине за полтора часа – почти 30 взрывов

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 ноября 2022, 14:16
САУ "Мста-С" армии РФ, иллюстративное фото из Defense Expresse

Российские военные утром 29 ноября массированно обстреляли из артиллерии приграничье Сумщины – за полтора часа зафиксировано почти 30 взрывов. 

Источник: пресс-служба командования ОК "Север" 

Дословно: "С 10:32 до 10:40 сообщили о 9 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Мануховка. С 11:50 до 11:55 зафиксировано 20 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в н.п. Мануховка".

Детали: В обоих случаях обошлось без потерь среди личного состава и техники. О потерях среди местного населения и гражданской инфраструктуры информация уточняется.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойнаграница
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Еврокомиссии объяснили свою ошибку о якобы 100 тысячах погибших в ВСУ

"Укрэнерго": дефицит в энергосистеме – 27%, для облэнерго дали лимиты потребления

Генштаб о потерях ВСУ в войне с РФ: Цифры закрытые, но агрессор должен понести наказание

Одесский горсовет наконец-то согласился снести памятник Екатерине

Укрзализныця не будет отменять поезда в случае новых блэкаутов – глава УЗ

ЕС с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов в пользу Украины

Все новости...
Сумская область
Сумщина: оккупанты выпустили по пограничью почти 130 боеприпасов
Россияне из ствольной артиллерии ударили по приграничному селу на Сумщине
Россияне обстреляли пограничное село на Сумщине
Последние новости
13:55
фото"Долой русификацию!": на Одесчине снесли памятник Пушкину
13:55
ЮНЕСКО внесла французский багет в список всемирного наследия
13:54
Левочкина решила сдать мандат нардепа от "ОПЗЖ"
13:49
фотоСБУ задержала коллаборационистку с Херсонщины, которая пыталась сбежать за границу
13:37
фотоОккупанты обстреляли Херсон: 1 погибшая, 1 раненый
13:35
В России запретят митинги у органов власти и не только
13:28
Оккупанты принудительно вывезли из Кинбурна 37 местных жителей – Ким
13:28
видеоВ Донецкой области полицейские спасли семью с детьми, жившими в холоде под обстрелами
13:23
НБУ предлагает системно обновить условия работы рынка автострахования
13:18
В Еврокомиссии объяснили свою ошибку о якобы 100 тысячах погибших в ВСУ
Все новости...