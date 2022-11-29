На Сумщине за полтора часа – почти 30 взрывов

Российские военные утром 29 ноября массированно обстреляли из артиллерии приграничье Сумщины – за полтора часа зафиксировано почти 30 взрывов.

Источник: пресс-служба командования ОК "Север"

Дословно: "С 10:32 до 10:40 сообщили о 9 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Мануховка. С 11:50 до 11:55 зафиксировано 20 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в н.п. Мануховка".

Детали: В обоих случаях обошлось без потерь среди личного состава и техники. О потерях среди местного населения и гражданской инфраструктуры информация уточняется.