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Затримано колаборанта росіян у Балаклії: він "курував" малий і середній бізнес

Олена РощінаВівторок, 29 листопада 2022, 14:25
Колаборант із Балаклії, фото Хрківської обласної прокуратури

Служба безпеки України викрила жителя Балаклії в Харківській області, який добровільно став "помічником начальника управління" окупаційної адміністрації росіян і наглядав за роботою підприємців.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними СБУ, на початку травня житель балаклії добровільно вступив до лав тимчасової окупаційної адміністрації цього міста, де його призначили "помічником начальника управління тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія".

Перебуваючи на "посаді", зловмисник сприяв примусовій "перереєстрації" роботи місцевого бізнесу на користь країни-агресора.

Для цього проводив колективні "збори" підприємців, на яких закликав перелаштовувати свою господарську діяльність під потреби РФ і перераховувати "податки" до її бюджету.

Серед основних завдань, які він визначав перед представниками малого і середнього бізнесу, було наповнення продовольством оптових складів. Також зрадник давав вказівки щодо товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста.

У разі незгоди колаборант застосовував обмеження на комерційну діяльність у вигляді заборони на реалізацію окремих товарів і послуг.

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Щоб засвідчити окупантам свою прихильність, чоловік уклав із керівництвом окупаційного органу "трудовой договор".

 

Після звільнення міста зловмисник намагався "загубитись" серед мешканців району, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження, задокументували злочинні дії та затримали.

 

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.

Досудове розслідування здійснює СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Теми: Харківська областьколабораціяСБУ
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