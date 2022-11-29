Задержан коллаборант россиян в Балаклее: он "курировал" малый и средний бизнес

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Балаклеи в Харьковской области, который добровольно стал "помощником начальника управления" оккупационной администрации россиян и надзирал за работой предпринимателей.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: По данным СБУ, в начале мая житель Балаклеи добровольно вступил в ряды временной оккупационной администрации этого города, где его назначили "помощником начальника управления временной гражданской администрации г. Балаклея".

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Находясь на "должности", злоумышленник способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу страны-агрессора.

Для этого проводил коллективные "собрания" предпринимателей, на которых призывал перестраивать свою хозяйственную деятельность под нужды РФ и перечислять "налоги" в ее бюджет.

Среди основных задач, которые он определял перед представителями малого и среднего бизнеса, было наполнение продовольствием оптовых складов. Также предатель давал указания относительно товаров и услуг, которые разрешено реализовывать на территории города.

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В случае несогласия коллаборант применял ограничения на коммерческую деятельность в виде запрета на реализацию отдельных товаров и услуг.

Чтобы засвидетельствовать оккупантам свою приверженность, мужчина заключил с руководством оккупационного органа "трудовой договор".

После освобождения города злоумышленник пытался "потеряться" среди жителей района, чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение, задокументировали преступные действия и задержали.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области мужчине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники СБУ Харьковской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры.

Досудебное расследование осуществляет СО ОП №1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Харьковской области.