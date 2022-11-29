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Слить воду при -3°C: КГГА дало указания на случай ЧС с теплоснабжением в Киеве

Алена МазуренкоВторник, 29 ноября 2022, 14:45

Киевская городская госадминистрация призвала организации, которые отвечают за обслуживание теплоснабжения в Киеве, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус 3°C и ниже.

Источник: КГГА 

Дословно: "В связи с существенным похолоданием, на случай возникновения чрезвычайной ситуации в результате вражеских атак, каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, чтобы не позволить домовой системе теплоснабжения выйти из строя или заморозиться в случае временного аварийного отключения тепла".

Детали: Речь идет обо всех обслуживающих компаниях, независимо от формы их собственности или формы управления домом, в том числе ОСМД, ЖСК.

Отмечается, что в случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией, решение о сливе воды в доме принимает ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно.

В частности, если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить (сдренировать) воду в отопительных системах, при условии, когда температура опустилась до минус 3 и ниже градусов по Цельсию.

 

Персонал обслуживающих организаций должен:

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  • Отключить (при наличии) оборудование теплового пункта.
  • Закрыть задвижки на узле присоединения системы теплопотребления к тепловым сетям: сначала № 1 на подающем трубопроводе; затем на № 2 на обратном трубопроводе.
  • Открыть спускники на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место.
  • Открыть краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома.
  • После стекания воды из спускников - закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже.

Подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при условии соответствующего разрешения теплоснабжающей компании.

Темы: теплокоммунэнергоКиевКГГАвойна
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