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В окупованому Криму почали випускати протитанкові загородження

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 29 листопада 2022, 13:48
В окупованому Криму почали випускати протитанкові загородження
Протитанкові тетраедри, ілюстративне фото з Telegram губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслава Гладкова

Завод із виробництва бордюрів і плитки в тимчасово окупованому росіянами Криму почав виробляти бетонні протитанкові загородження "підвищеної міцності".

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву депутата Держдуми РФ Леоніда Бабашова

Деталі: За його словами, завод у селищі Шкільне Сімферопольського району почав виробництво протитанкових бетонних загороджень "підвищеної міцності" для потреб російських військових.

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Депутат стверджує, що потужності підприємства дозволяють випустити до 5 тисяч бетонних тетраедерів на місяць, вага кожного – 1,2 тонн.

Теми: Кримзброядеокупаціявійна
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