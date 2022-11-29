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В окупованому Криму почали випускати протитанкові загородження

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 29 листопада 2022, 14:48
Протитанкові тетраедри, ілюстративне фото з Telegram губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслава Гладкова

Завод із виробництва бордюрів і плитки в тимчасово окупованому росіянами Криму почав виробляти бетонні протитанкові загородження "підвищеної міцності".

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву депутата Держдуми РФ Леоніда Бабашова

Деталі: За його словами, завод у селищі Шкільне Сімферопольського району почав виробництво протитанкових бетонних загороджень "підвищеної міцності" для потреб російських військових.

Депутат стверджує, що потужності підприємства дозволяють випустити до 5 тисяч бетонних тетраедерів на місяць, вага кожного – 1,2 тонн.

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Теми: Кримзброядеокупаціявійна
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