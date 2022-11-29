В оккупированном Крыму начали выпускать противотанковые заграждения

Завод по производству бордюров и плитки во временно оккупированному россиянами Крыму начал производить бетонные противотанковые заграждения "повышенной прочности".

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы РФ Леонида Бабашова

Детали: По его словам, завод в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений "повышенной прочности" для нужд российских военных.

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Депутат утверждает, что мощности предприятия позволяют выпустить до 5 тысяч бетонных тетрайдеров в месяц, вес каждого – 1,2 тонн.